В Швеции похитили бронзовую скульптуру "Эмигранты"

СТОКГОЛЬМ, 11 ноября. /ТАСС/. Бронзовая скульптура шведского скульптора Карла Миллеса "Эмигранты", находившаяся у Дома эмигрантов в городе Вэкшё, была похищена. Как сообщает газета Smålandsposten, ее исчезновение 10 ноября утром обнаружил директор Культурного парка Смоланд Леннарт Юханссон.

Сама 125-кг скульптура была создана в 1940 году. Она изображает семерых человек, сидящих на спине большой рыбы. Фигура символизирует великое переселение шведов в Америку с середины ХIX века по начало 20-х годов XX века. По словам Юханссона, в Швеции скульптуры Миллеса нередко становятся желанными объектами для воров. Так, в апреле 2024 года были украдены два одинаковых "Блеска солнца": один из больницы города Евле, другой - из бассейна в Треллеборге.

Юхансон полагает, что похитители скульптуры не станут ее продавать, а расплавят ее, чтобы получить металл. Но поскольку она изготовлена из бронзы, являющейся сплавом, злоумышленники за нее выручат меньше, чем могли бы, если бы "Эмигранты" были целиком отлиты из меди.

Незадолго до кражи "Эмигрантов" была найдена другая скульптура - голова писателя и драматурга Вильхельма Муберга, - которую похитили в 1999 году с того же места, что и "Эмигрантов". Однако директор Культурного парка не усматривает никакой связи между этими двумя случаями: он не считает, что первая кража вдохновила на совершение второй. По его мнению, источником вдохновения здесь, скорее, могла быть недавняя кража в Лувре, откуда злоумышленники похитили королевские драгоценности.

Парк-музей "Миллесгорден", который владеет отливочной формой "Эмигрантов", изготовит еще шесть оригиналов этого творения скульптора.