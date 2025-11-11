Al-Masry al-Youm: в Египте в ДТП пострадали 27 россиян

КАИР, 11 ноября. /ТАСС/. 27 россиян пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Египте. Об этом сообщил египетский портал Al-Masry al-Youm.
По его данным, всего при столкновении пострадали 39 человек. Погибли два человека, включая водителя.
ДТП произошло утром 11 ноября. По предварительной информации, туристический автобус ехал из Хургады в Каир. На место происшествия направились несколько машин скорой помощи. Пострадавших доставили в больницу для оказания помощи и обследования.
Посольство России в Каире пока не давало комментарии о произошедшем.