В Пермском округе около 1,5 тыс. человек эвакуировали из школы

ПЕРМЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Школьный автобус загорелся возле здания школы в селе Фролы Пермского района, никто не пострадал. Из школы эвакуировали около 1,5 тыс. учеников и сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

"Сообщение о возгорании школьного автобуса на улице Светлая в селе Фролы Пермского муниципального округа поступило 11 ноября в 11:18 (09:18 мск). Сотрудниками учреждения были эвакуированы 1 450 человек", - сообщили в ведомстве, отметив, что в результате инцидента никто не пострадал.

По данным управления МЧС, горящий автобус потушили в 11:39 (09:39 мск), площадь пожара составила 10 кв. м. На месте работали 10 пожарных и 2 единицы техники. По сообщениям местных СМИ, занятия во вторую смену в школе отменили.

Прокуратура Пермского района начала проверку по факту возгорания автобуса на территории Фроловской средней школы. Ведомство проверит соблюдение требований законодательства при эксплуатации транспортных средств и обеспечение безопасности при организации деятельности учреждения.