Момент обрушения части комплекса "Снежком" показали на видео

ТАСС, 11 ноября. Прокуратура Московской области опубликовала в своем Telegram-канале кадры, на которых запечатлен момент обрушения части комплекса "Снежком" в Красногорске.

Ранее сообщалось, что обломки от всесезонного горнолыжного комплекса, который демонтируют уже три года, упали на дорогу и стоянку, повредив автомобили. В оперативных службах заявили о двух пострадавших. Им оказали необходимую медпомощь.

Повреждения получили 50 машин, сообщила администрация Красногорска. Все владельцы автомобилей получат компенсацию. Также проводится оценка ущерба, нанесенного жилым домам около комплекса.

Следственный отдел ГСУ СК России по Московской области завел уголовное дело по ст. 216 УК РФ.