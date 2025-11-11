В Германии задержали мужчину, обещавшего вознаграждения за убийства политиков

Подозреваемый также публиковал данные о том, как собрать самодельное взрывное устройство, сообщила пресс-служба Верховного федерального суда

БЕРЛИН, 11 ноября. /ТАСС/. Полиция Германии задержала в Дортмунде (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) мужчину с польским и немецким гражданством, который обещал вознаграждение за убийство немецких политиков. Об этом сообщила пресс-служба Верховного федерального суда.

Ордер на арест Мартина С. был выдан еще 8 октября, задержание злоумышленника состоялось в понедельник. По версии следствия, не позднее июня 2025 года он создал собственную онлайн-площадку в даркнете, на которой призывал к убийству политиков, госслужащих и публичных деятелей в Германии. Их имена в пресс-релизе не называются.

Подозреваемый также публиковал данные о том, как собрать самодельное взрывное устройство, призывал переводить ему пожертвования в виде криптовалюты, которые планировал использовать для выплаты вознаграждений за убийства названных им лиц. На платформе он также публиковал персональные данные потенциальных жертв.

Среди вменяемых ему правонарушений названы финансирование террористической деятельности, подстрекательство к совершению тяжких преступлений, представляющих угрозу государственной безопасности, а также распространение персональных данных с потенциальной угрозой их носителям. Во вторник он предстанет перед судом, который примет решение о мере пресечения. Уголовный кодекс ФРГ предусматривает по этим преступлениям наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.