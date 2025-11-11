В Волгоградской области после ДТП на "зебре" подросток попал в реанимацию

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Водитель, ранее лишенный прав, сбил 16-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе в Волжском Волгоградской области. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

"На нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Александрова автомобиль "Лада Гранта" под управлением 24-летнего местного жителя <...> совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Потерпевший с множественными телесными повреждениями госпитализирован", - говорится в сообщении.

Волгоградец ранее был лишен водительских прав. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

Как уточнили ТАСС в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области, подросток в настоящее время находится в реанимационном отделении больницы им. Фишера в крайне тяжелом состоянии.