В трех областях Украины ввели аварийные отключения света

Речь идет о Полтавской, Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Аварийные отключения света введены в трех регионах Украины. Это следует из сообщений местных энергетических компаний.

О применении аварийных отключений сообщили в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Заявленные утром графики планового отключения для этих регионов уже не действуют. Также поступила информация об аварийном отключении света а части Измаильского района на юге Одесской области.

Утром национальная компания "Укрэнерго" вновь объявила о введении на полные сутки графиков энергопотребления в большей части регионов страны из-за дефицита в сетях, вызванного массовыми повреждениями генерирующей и распределяющей инфраструктуры. Причем объем применения составит две-четыре очереди, что на деле означает, что света может не быть от 8 до 16 часов в сутки.

Как поясняли ранее в "Укрэнерго", все потребители в каждой области страны, которые не входят в перечень объектов критической инфраструктуры, разделены на шесть очередей. Очередь - это группа бытовых потребителей и бизнеса, которые потребляют определенное количество мегаватт. Диспетчерский центр "Укрэнерго" при помощи отключения части очередей балансирует уровень потребления до уровня имеющейся электроэнергии в системе. Когда применяется одна очередь графиков отключений, это означает, что света не будет 4 часа в сутки, две очереди - 8 часов ограничений в сутки, три очереди - 12 часов, четыре очереди - более 12 часов. Как в течение суток распределить эту нагрузку и какой будет продолжительность очереди, определяют областные энергокомпании.

8 ноября на Украине вновь сообщили о массовых повреждениях объектов энергетической инфраструктуры, были введены экстренные и аварийные отключения света. Позднее стало известно, что остановлены обе ТЭС госкомпании "Центрэнерго" - Змиевская в Харьковской области и Трипольская в Киевской. Также серьезные повреждения получили Приднепровская ТЭС холдинга ДИЭК в Днепропетровской области и Кременчугская ГЭС.