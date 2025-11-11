В Красноярске застройщику Егорову смягчили меру пресечения

Его обвиняют в мошенничестве при строительстве перехода

КРАСНОЯРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Железнодорожный суд Красноярска изменил меру пресечения с ареста на запрет определенных действий основателю крупной строительной компании в Красноярском крае "Сибиряк" Владимиру Егорову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

"Железнодорожный суд Красноярска рассмотрел ходатайство следователя следственных органов об изменении меры пресечения в отношении известного красноярского застройщика, основателя СК "Сибиряк" Владимира Егорова. Суд принял решение изменить в отношении Егорова меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий", - говорится в сообщении.

В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии уточнили, что мера пресечения изменена из-за заболевания Егорова.

О деле Егорова

Владимира Егорова обвиняют в мошенничестве при строительстве перехода. В 2022 году между компаниями "УКС" и "Сибиряк" был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий, выполнению работ по строительству переезда через Северное шоссе в жилом районе "Солонцы-2" в Красноярске. Строительство объекта финансировалось из бюджета города. В 2022 году, как считают следователи, гендиректор компании с целью хищения денежных средств в рамках муниципального контракта обеспечил подготовку коммерческого предложения, заведомо завысив стоимость балок пролетного строения, и обеспечил внесение недостоверных сведений в проектную документацию, которая была представлена в "Управление капитального строительства" для согласования. В августе 2022 года фигуранты дела вступили в сговор, в ходе которого руководитель "УКС", зная о завышении стоимости балок, согласовал проектную документацию, на основании чего проект прошел государственную экспертизу, и компания "Сибиряк" приступила к выполнению работ по строительству автомобильной развязки. Строительная компания получила деньги в размере более 292 млн рублей при фактической стоимости балок в 221 млн рублей.

14 января 2025 года ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщило о возбуждении нового уголовного дела в отношении Егорова. Его подозревают в мошенничестве на 163 млн рублей при строительстве 14 панельных пятиэтажных домов в микрорайоне "Юбилейный" города Лесосибирска для расселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда.