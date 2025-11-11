ТАСС: при обрушении части комплекса "Снежком" выбило стекла шести квартир

Повреждены также 145 автомобилей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Остекление выбило в шести квартирах в жилых домах в результате обрушения части конструкций горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"В результате обрушения выбиты стекла в шести квартирах жилых домов номера 2 и 5 по Красногорскому бульвару", - сказал собеседник агентства.

Повреждены также 145 автомобилей, их число может вырасти.

В свою очередь в администрации Красногорска сообщили, что в настоящее время сотрудники администрации и УК "Профжилальянс" выявляют пострадавшие квартиры.