В Москве в школе пятерым учащимся вызвали скорую из-за странного состояния

Предположительно, подростки употребили рецептурный препарат

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Скорую помощь вызвали пятерым учащимся столичной школы из-за странного состояния, предположительно, после употребления рецептурного препарата. Об этом ТАСС сообщила директор школы №1448 Ольга Дмитриева.

"Сегодня на шестом уроке классный руководитель зафиксировал странное состояние у пятерых учеников 10-го класса, вывел их из кабинета и вызвал скорую помощь. Предположительно, подростки употребили рецептурный препарат. Информация направлена в правоохранительные органы и инспекторам комиссии по делам несовершеннолетних, вызваны родители", - сказала директор.

Она подчеркнула, что ученикам оказана необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. Дмитриева добавила, что школа проводит внутреннее расследование, по итогам которого будет принято решение о дисциплинарной ответственности учеников.

Ранее Telegram-канал "112" сообщил, что в школе на западе Москвы десятиклассники отравились транквилизатором, который запили алкоголем. По данным канала, пять человек были госпитализированы в медучреждение.