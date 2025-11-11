Гозмана обвинили в оправдании атак БПЛА на Москву и взрыва на Крымском мосту

Представитель защиты в ходе судебного заседания заявила о его невиновности

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в заочном режиме об оправдании терроризма в отношении оппозиционного политика Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов). Как уточнил ТАСС один из участников процесса, в окончательной редакции Гозман обвиняется в оправдании атак беспилотников на Москву и взрыва на Крымском мосту.

"Военный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Леонида Гозмана, обвиняемого по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма через СМИ или интернет). Согласно обвинительному заключению, 18 августа 2023 года Гозман, как участник Антивоенного комитета России и в интересах организации, дал интервью "Bild на русском", в котором он положительно высказался о взрыве на Крымском мосту, а также об атаках беспилотников на Москву", - сказал собеседник агентства.

По его словам, представитель защиты в ходе судебного заседания заявила о его невиновности.

По данным следствия, 75-летний Гозман, находясь за пределами РФ, во время прямой трансляции на одном из видеохостингов дал интервью зарубежному изданию, в котором содержатся признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории России, а также пропаганды терроризма.

Ранее Гозман был заочно осужден по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) на восемь лет шесть месяцев лишения свободы.