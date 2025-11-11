Прокуратура проводит проверку по факту отравления учеников одной из школ Москвы

Будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних и организации ответственными лицами профилактической работы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента в одной из школ на западе Москвы, в результате которого пять учеников 10-го класса попали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

"Никулинская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом в одной из школ на западе Москвы", - говорится в сообщении.

Предварительно, пять учеников 10-го класса школы доставлены в медицинское учреждение. Подросткам оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время их здоровью ничего не угрожает.

Как отметили в пресс-службе, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних и организации ответственными лицами профилактической работы.

Ранее в СМИ сообщалось, что школьники отравились лекарственными препаратами и алкоголем.