Обрушение во время похорон. Главное о ЧП в Чечне

16:05
© Пресс-служба администрации Гудермесского района

Более 40 человек госпитализировали в результате обрушения временной деревянной конструкции во время похорон в частном доме в селе Ишхой-Юрт в Чечне. Из них 2 - в реанимации. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения региона Адам Алханов.

ТАСС собрал основное об обрушении.

О ЧП

  • В администрации района уточнили, что произошло обрушение временной деревянной конструкции, установленной над подвальным помещением.
  • Обрушение произошло в частном доме во время похорон.

Пострадавшие

  • Всего за медицинской помощью обратились 84 человека, сообщил Алханов.
  • Первоначально сельской администрацией сообщалось о 20 пострадавших.
  • После обследования и оказания экстренной помощи 43 пациента госпитализированы, из них 2 - в отделении реанимации.
  • Остальные получили амбулаторное лечение и находятся под наблюдением врачей по месту жительства.
 
