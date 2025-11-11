Статья
Обрушение во время похорон. Главное о ЧП в Чечне
Редакция сайта ТАСС
16:05
Более 40 человек госпитализировали в результате обрушения временной деревянной конструкции во время похорон в частном доме в селе Ишхой-Юрт в Чечне. Из них 2 - в реанимации. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения региона Адам Алханов.
ТАСС собрал основное об обрушении.
О ЧП
- В администрации района уточнили, что произошло обрушение временной деревянной конструкции, установленной над подвальным помещением.
- Обрушение произошло в частном доме во время похорон.
Пострадавшие
- Всего за медицинской помощью обратились 84 человека, сообщил Алханов.
- Первоначально сельской администрацией сообщалось о 20 пострадавших.
- После обследования и оказания экстренной помощи 43 пациента госпитализированы, из них 2 - в отделении реанимации.
- Остальные получили амбулаторное лечение и находятся под наблюдением врачей по месту жительства.