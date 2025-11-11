Статья

Обрушение во время похорон. Главное о ЧП в Чечне

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба администрации Гудермесского района

Более 40 человек госпитализировали в результате обрушения временной деревянной конструкции во время похорон в частном доме в селе Ишхой-Юрт в Чечне. Из них 2 - в реанимации. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения региона Адам Алханов.

ТАСС собрал основное об обрушении.

О ЧП

В администрации района уточнили, что произошло обрушение временной деревянной конструкции, установленной над подвальным помещением.

Обрушение произошло в частном доме во время похорон.

Пострадавшие