China Daily: в Китае обрушилась часть автомобильного моста из-за схода оползня

Пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 11 ноября. /ТАСС/. Частичное обрушение автомобильного моста произошло в провинции Сычуань на юго-западе Китая вследствие схода оползня с горного склона, пострадавших в результате происшествия нет. Об этом сообщила газета China Daily со ссылкой на местные власти.

По их информации, первые признаки оползня были зафиксированы 10 ноября, тогда же специалисты выявили потенциальную угрозу обрушения и перекрыли движение на участке дороги.

Точные сроки восстановления движения на участке пока не определены, указывается в публикации. Транспорт временно перенаправлен по объездным маршрутам.