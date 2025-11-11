Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту ЧП с туристами в КЧР

Во время движения по маршруту трое туристов оступились и сорвались с ледяного склона

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту ЧП в Карачаево-Черкесии, где со склона сорвались туристы. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике по данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А. И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике Хорольскому В. С. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, туристическая группа из пяти человек собиралась посетить Махарское ущелье. Во время движения по маршруту трое из них оступились и сорвались с ледяного склона, получив множественные травмы. К пострадавшим выдвинулась наземная группировка спасателей на технике высокой проходимости. Туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС России.