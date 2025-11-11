В Астрахани назвали причину повреждения моста через реку Волгу

Ей стал проезд грузовика, который весил в разы больше допустимого

Редакция сайта ТАСС

АСТРАХАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Проезд грузовика, который весил в разы больше допустимого, предварительно, стал причиной повреждения одного из мостов через реку Волгу в Астрахани. Об этом сообщил начальник Астраханского отдела инфраструктуры Приволжской железной дороги РЖД Сергей Кауфман во время совещания на мосту.

"После обеда прошла "Тонар" - 80-тонник. После него началось это", - сказал Кауфман, объясняя причину повреждения моста.

Он пояснил, что ограничение для грузовых машин при проезде через сооружение - пять тонн. По его словам, из-за проезда слишком тяжелой машины произошло смещение балки моста, из-за чего возник зазор по шву между пролетами 16 см. "Ощущение первоначальное - прогиб пролета из-за большой массы проходящего транспорта. Завтра утром специалисты прибудут сюда со всем оборудованием, будем замерять необходимые параметры, приходить к мнению, что нужно исправить", - уточнил Кауфман.

В пресс-службе губернатора Астраханской области сообщили, что смещение деформационного шва произошло в результате динамической нагрузки. Дефект коснулся обеих полос - помимо расхождения шва на 160 мм зафиксировано повреждение и на второй полосе проезжей части, там оно меньше.

Движение автомобильного и железнодорожного транспорта по Старому мосту, соединяющему районы Астрахани на разных берегах Волги, было экстренно ограничено из-за того, что начали расходиться швы конструкции.