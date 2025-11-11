В Подмосковье подросток на багги сбил двух женщин

Пострадавшие госпитализированы

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. 13-летний подросток на багги сбил двух женщин в поселке Тучково. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

В сообщении ведомства говорится, что 11 ноября в поселке Тучково произошло ДТП на привокзальной площади. Предварительно, 13-летний подросток, управляющий багги без водительских прав, наехал на двух человек.

Согласно данным главка, в результате ДТП получили телесные повреждения женщина 1960 года рождения и девушка 2006 года рождения. Постаравших госпитализировали.

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося.