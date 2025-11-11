НАБУ и САП предъявили обвинение бывшему вице-премьеру Чернышову

Следователи задокументировали передачу обвиняемому и его доверенному лицу более $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинение в незаконном обогащении бывшему вице-премьеру. Об этом сообщается в Telegram-канале САП.

Как сообщил прокурор САП украинскому изданию "Общественное", речь о бывшем вице-премьере, экс-министре национального единства Алексее Чернышове.

Следователи задокументировали передачу обвиняемому и его доверенному лицу более $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными. Обвинение предъявлено по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное обогащение").

НАБУ опубликовало новую порцию материалов, в которых говорится о том, что Чернышов был членом преступной группы бизнесмена Тимура Миндича - "кошелька" и близкого друга Владимира Зеленского. НАБУ прямо не называет имя и фамилию Чернышова, но указывает, что речь идет о бывшем вице-премьере Украины, и публикует фотографию, изображение на которой специально частично размыто, но на ней просматриваются черты лица Чернышова. На это указывает и ряд украинских СМИ: "Страна", УНИАН, РБК-Украина.

Ранее в НАБУ заявили, что к деятельности преступной группы Миндича, занимавшейся хищениями в сфере энергетики, бравшей взятки и отмывавшей деньги, были причастны четыре действующих и бывших министра. Украинские СМИ назвали одного из них, это бывший министр энергетики и нынешний министр юстиции Герман Галущенко. Чернышов стал вторым. В СМИ упоминалась также нынешний министр энергетики Светлана Гринчук.

23 июня НАБУ уже предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Ему была избрана мера пресечения в виде внесения залога в размере 120 млн гривен ($2,86 млн). Он был обязан оставаться на Украине, где он находится неизвестно.