На Камчатке за сутки зафиксировали девять афтершоков
21:45
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали девять сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
"За сутки произошло девять афтершоков магнитудой до 5,2", - сказали в ведомстве.
На текущий момент в регионе зарегистрировали активность на пяти вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.