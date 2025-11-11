На Камчатке за сутки зафиксировали девять афтершоков

Их магнитуда достигала 5,2 баллов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали девять сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло девять афтершоков магнитудой до 5,2", - сказали в ведомстве.

На текущий момент в регионе зарегистрировали активность на пяти вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.