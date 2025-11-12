Защита обжаловала решение суда по иску Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока

Иск требовал взыскать с Владимира Николаева и его родственников 590 млн рублей и изъять более 800 объектов недвижимости в пользу государства

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября. /ТАСС/. Защита экс-мэра Владивостока Владимира Николаева направила апелляционные жалобы на решение суда от 25 июля 2025 года о взыскании с бывшего главы города и его родственников 590 млн рублей и обращении в собственность государства более 800 объектов недвижимости. Об этом ТАСС сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

"В Ленинский районный суд города Владивостока поступили апелляционные жалобы на решение от 25 июля 2025 года. После выполнения требований, предусмотренных Гражданским процессуальным кодексом РФ, дело с апелляционным жалобами будет направлено в суд апелляционной инстанции", - рассказали в пресс-службе судов Приморья.

В июле суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к Николаеву и его родственникам, по которому был изъят в федеральную собственность 821 объект и взыскано 590 млн рублей.

Николаев был главой администрации города Владивостока с 2004 по 2008 год. Он владеет рядом компаний в городе. 27 февраля 2007 года Приморская прокуратура возбудила в отношении него уголовные дела по факту злоупотребления и превышения должностных полномочий. По данным следствия, чиновник оплачивал из городского бюджета личную охрану и милицейское сопровождение своего автомобиля, на что не имел права. Кроме того, он был обвинен в незаконном выделении частным лицам четырех участков земли. В совокупности ущерб городскому бюджету составил порядка 17 млн рублей. 24 декабря 2007 года Ленинский районный суд города приговорил Николаева к четырем годам шести месяцам лишения свободы условно (приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года).