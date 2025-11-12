Экс-сотруднице кемеровского Роспотребнадзора увеличили срок в колонии до 10 лет

Суд признал Аллу Белокрылову виновной в получении еще 2,5 млн рублей в качестве взятки

КЕМЕРОВО, 12 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова признал бывшую начальницу юридического отдела управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Аллу Белокрылову виновной в получении еще 2,5 млн рублей в качестве взятки. Подсудимой назначили общее наказание в виде 10 лет колонии, сообщили журналистам в управлении ФСБ по Кемеровской области.

Ранее были задержаны начальник кузбасского управления Роспотребнадзора Евгений Окс, а также Белокрылова и передавший деньги директор Кузбасского центра гигиенического обучения. Последнего в июле 2023 года приговорили к пяти годам условно. Окс и Белокрылова были приговорены к шести годам лишения свободы.

"Центральный районный суд города Кемерово приговорил бывшую чиновницу к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штрафу 17 млн рублей, а также лишил осужденную права заниматься определенными видами деятельности на срок 10 лет с лишением классного чина государственной гражданской службы Российской Федерации", - сообщили в управлении.

Установлено, что в 2013 году директор учебно-методического центра предложила Белокрыловой взятку в виде ежемесячных выплат по фиктивным договорам оказания услуг за общее покровительство деятельности центра. Женщина согласилась, после чего между образовательным учреждением и осужденной был заключен фиктивный договор возмездного оказания услуг по разработке учебно-методического материала дополнительного образования. Фактически работы по данному договору не выполнялись, но Белокрылова получила от организации 70 тыс. рублей.

В январе 2014 года между учебно-методическим центром и подсудимой был заключен еще один фиктивный трудовой договор, по которому последняя была принята на должность преподавателя. В результате чего с февраля 2014 по февраль 2020 года ей было перечислено свыше 1,9 млн рублей. В январе 2020 года между сторонами был заключен еще один фиктивный договор возмездного оказания услуг, по которому осужденная получила около 530 тыс. рублей. Таким образом общая сумма взяток превысила 2,5 млн рублей.