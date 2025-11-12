В Чите сотрудника СИЗО осудили на шесть лет за получение взяток

Он за вознаграждение поставлял запрещенные предметы в изолятор

ЧИТА, 12 ноября. /ТАСС/. Ингодинский районный суд Читы приговорил сотрудника СИЗО к шести годам лишения свободы за получение взяток. Он за вознаграждение поставлял запрещенные предметы в изолятор, сообщили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.

"Ингодинский районный суд признал фигуранта виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия) и п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности) и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе в органах исполнения наказания РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением организационно-распорядительных полномочий, на срок 5 лет", - говорится в сообщении.

Всего было зафиксировано 34 эпизода преступлений. Мужчина получил взяток на общую сумму 665 тыс. рублей. Решение суда в законную силу еще не вступило.