Бастрыкин запросил доклад по делу о гибели первокурсника в Якутии

Студент СВФУ скончался от черепно-мозговой травмы

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 12 ноября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о гибели 18-летнего студента Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутии. Об этом сообщается в официальном канале Следственного комитета РФ.

"В СМИ размещены сведения о том, что в Якутске от полученной черепно-мозговой травмы скончался 18-летний местный житель. Следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) Виталию Кондратенко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Молодой человек поступил 1 ноября в медицинское учреждение города Якутска с тяжелой травмой, 10 ноября он скончался. Пресс-служба СВФУ сообщила, что оперативным анализом всех аспектов, связанных с инцидентом, включая условия проживания, системы мониторинга и реагирования занимается внутренняя комиссия вуза.