В Новосибирске ликвидировали пожар в административном здании

Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре в административном здании в Октябрьском районе Новосибирска, площадь которого составила 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"Открытое горение ликвидировано", - сообщили в ведомстве.

Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. На месте работают несколько пожарных расчетов. В здании располагаются офисные помещения. Пожар начался на третьем этаже строения.

В ГУ МЧС уточнили, что в результате пожара незначительные ожоги получил охранник. Огонь распространился и на кровлю здания. Для тушения потребовалось три часа. К нему привлекались 69 человек и 22 единицы техники.