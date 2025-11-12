Минобороны Турции сообщило о гибели 20 военных при крушении С-130 в Грузии

Все находившиеся на борту погибли

Редакция сайта ТАСС

Обстановка на месте крушения военно-транспортного самолета С-130 в Грузии © ТАСС/ Reuters

СТАМБУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Турции сообщило о гибели 20 военнослужащих при крушении военно-транспортного самолета С-130 в Грузии. Ведомство опубликовало список погибших в X.

"В результате крушения военно-транспортного самолета C-130 на границе Грузии и Азербайджана 11 ноября погибли 20 находившихся на его борту наших военнослужащих. В 06:30 в координации с грузинскими властями начались поисково-спасательные работы и расследование авиакатастрофы на месте падения нашего самолета", - говорится в сообщении.

Ранее военное ведомство сообщало, что турецкие эксперты займутся выяснением обстоятельств и причин крушения С-130. По его данным, обломки самолета были обнаружены во вторник в районе 17:00 по местному времени, район крушения взят под охрану спецподразделением по расследованию авиакатастроф.

По данным турецких СМИ, самолет вылетел в Турцию в 13:20 по местному времени, связь с ним прервалась через 27 минут после взлета.