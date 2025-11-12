Жителя Иркутской области приговорили к 6,5 годам колонии за призывы к терроризму

По данным суда, мужчина был противником проведения специальной военной операции

ИРКУТСК, 12 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Иркутской области к 6 годам 6 месяцам колонии общего режима за призывы к терроризму и оправдания террористической деятельности. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

"Суд приговорил жителя Иркутской области за публичное оправдание терроризма. 2-й Восточный окружной военный суд огласил обвинительный приговор Сергею Правдеюку. <…> Суд назначил Правдеюку наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 6 лет 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением комментариев и иных материалов, администрированием интернет-сайтов, форумов, групп и чатов в сети Интернет, а также в мессенджерах, на срок 4 года", - говорится в сообщении.

По данным суда, мужчина был противником проведения специальной военной операции. "Гражданин <…> испытывая негативное отношение к органам государственной власти Российской Федерации и разделяя идеологию насилия и практику воздействия на принятие решений органами государственной власти, посредством устрашения населения, систематически публиковал в публичных интернет-сообществах мессенджера "Телеграм" комментарии, содержащие призывы и оправдание террористической деятельности", - пояснили в суде.