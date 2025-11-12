В Югре пять человек пострадали в ДТП из-за пьяного водителя без прав

Водитель Kia не выбрал безопасную скорость и допустил занос с выездом на встречную полосу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 ноября. /ТАСС/. Столкновение трех автомобилей, в котором пострадали пять человек, произошло на трассе Сургут - Нижневартовск в Ханты-Мансийском автономном округе из-за водителя с признаками опьянения и не имеющего права управления транспортным средством. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции по Югре.

"По предварительны данным, 27-летний водитель Kia не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос транспортного средства с последующим выездом на встречную полосу, где произошло его столкновение со встречными автомобилями "Шевроле-Нива" и "Лада-Ларгус". В результате ДТП водитель и три пассажира Kia, а также водитель "Нивы" получили травмы", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, ДТП произошло на 187-м км автодороги Сургут - Нижневартовск. При освидетельствовании на состояние опьянения у виновника автоаварии зафиксировано 0,306 мг/л в выдыхаемом воздухе, а также установлено, что он не имел водительского удостоверения на управление транспортным средством.