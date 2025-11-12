В Орловской области повреждены кровли четырех домов при уничтожении БПЛА

Пострадавших среди местных жителей нет

ОРЕЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Кровли четырех частных домов в Орловской области получили повреждения после уничтожения четырех беспилотных летательных аппаратов минувшей ночью. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

"Ночью над Орловской областью уничтожены 4 вражеских БПЛА. При их падении получили повреждения кровли четырех частных домов. Пострадавших нет. На местах происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов", - написал он.