Опубликовано видео с места крушения самолета С-130 в Грузии

Минобороны Турции сообщило о гибели всех 20 военнослужащих, находившихся на борту

Обстановка на месте крушения военно-транспортного самолета С-130 в Грузии © ТАСС/ Reuters

ТАСС, 12 ноября. Опубликовано видео с места крушения военно-транспортного самолета С-130 в Грузии. На кадрах видны обломки самолета, на месте падения работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что 11 ноября турецкий самолет вылетел из аэропорта города Гянджа, связь с ним прервалась через 27 минут после взлета. Борт упал в грузинском муниципалитете Сигнаги. Минобороны Турции сообщило о гибели всех 20 военнослужащих, находившихся на борту. Военное ведомство заявило, что турецкие эксперты займутся выяснением обстоятельств и причин крушения самолета.

