Число пострадавших на Тайване из-за тайфуна "Фунг-Вонг" превысило 50 человек

ГОНКОНГ, 12 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 51 человек получил ранения и травмы на Тайване из-за инцидентов, связанных с ливнями, которые несет приближающийся тайфун "Фунг-Вонг". Об этом сообщило информационное агентство острова Central News Agency (CNA).

Ранее информационный портал Focus Taiwan сообщал о 13 пострадавших.

Особенно сильные ливни отмечены в уезде Илань, где затоплены 25 районов, 5 907 домохозяйств остались без электричества. По данным синоптиков, в минувшие сутки общее количество осадков в Илани составило от 724,5 мм до 1061,5 мм. Пострадали и соседние регионы.

Тайваньская железнодорожная корпорация приостановила работу на нескольких направлениях, около 100 паромных рейсов были отменены из-за ненастной погоды.