Турецкие эксперты не исключили внешнего воздействия на разбившийся в Грузии С-130

Отставной военный Джошкун Башбуг призвал не рассматривать техническую неисправность как причину крушения

СТАМБУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Турецкие эксперты по вопросам безопасности высказывают различные версии причин катастрофы военно-транспортного самолета С-130 ВС Турции в Грузии 11 ноября, в том числе не исключают внешнего воздействия на него.

"Рассматривать следует различные версии, но исходить необходимо прежде всего из того, что C-130 - проверенный временем военно-транспортный самолет, последний известный инцидент с которым произошел в 1982 году. Техническую неисправность как причину крушения следует исключить. То же касается погодных условий, так как о плохой погоде сообщили бы соответствующие ведомства. Остаются версии столкновения в воздухе, диверсии либо нападения", - сообщил ведущий эксперт по вопросам терроризма и безопасности, отставной военный Джошкун Башбуг в эфире телеканала CNN Türk.

Аналогичной версии придерживается другой турецкий эксперт по вопросам безопасности Ибрагим Келеш. "Необходимо рассматривать различные версии причин катастрофы: техническую неисправность, ошибку пилота, сезонные и погодные условия, плохую видимость. Но существует и вероятность внешнего воздействия", - приводит мнение специалиста газета Milliyet.

Военный эксперт Казым Далкыран в свою очередь не исключил, что С-130 мог сбит средствами ПВО. "В приграничных районах неопознанные самолеты могут быть автоматически сбиты некоторыми системами ПВО, находящимися в состоянии постоянной боевой готовности. <…> Но в этом вопросе, конечно, следует дождаться заявлений Министерства обороны Турции", - сказал он CNN Türk.

Минобороны Турции ранее сообщило о гибели 20 военнослужащих при крушении С-130 в Грузии. Военное ведомство объявило, что выяснением обстоятельств и причин катастрофы займутся турецкие эксперты.