Жителя Хабаровского края осудили за порчу машин военнослужащих

Мужчина получил 8,5 года колонии общего режима

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 12 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края приговорил к 8,5 года колонии местного жителя, который повреждал машины военнослужащих и поддерживающих СВО граждан и угрожал им насилием. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Суд квалифицировал действия [подсудимого] по трем эпизодам по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства - прим. ТАСС), а также по пяти эпизодам по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества - прим. ТАСС), назначив наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщений.

Также суд постановил взыскать в пользу потерпевших материальный и моральный ущерб на сумму 111 160 рублей и 30 тыс. рублей соответственно.

Было установлено, что с февраля 2022 по июль 2023 года мужчина повреждал в Комсомольске-на-Амуре шины и стекла автомобилей, принадлежавших военнослужащим, а также машин с наклейкой с буквой Z. Под щетками стеклоочистителей он при этом оставлял рукописные записки с угрозами применения насилия. Свою вину мужчина не признал.