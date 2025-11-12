Пострадавшему в Красногорске ребенку частично ампутировали пальцы
06:16
обновлено 06:31
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Врачи частично ампутировали пальцы ребенку, который пытался подобрать деньги и подорвался в Красногорске. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, мальчик находится в тяжелом состоянии.
В подмосковном Минздраве сообщили, что ребенка доставили в в ДНКЦ им. Рошаля