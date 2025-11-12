Пострадавшего в Красногорске ребенка доставили в ДНКЦ им. Рошаля
Редакция сайта ТАСС
06:20
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ребенок, который пытался подобрать деньги и подорвался в Красногорске, находится в ДНКЦ им. Рошаля. Ему провели операцию, сейчас мальчик в тяжелом состоянии, сообщается в официальном Telegram-канале подмосковного Минздрава.
Читайте также
Частично ампутировали пальцы. Главное о состоянии пострадавшего в Красногорске ребенка
"Пострадавший ребенок госпитализирован в ДНКЦ имени Л. М.Рошаля. Проведена операция, в настоящий момент его состояние оценивается как тяжелое. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, мальчик перенес частичную ампутацию пальцев на руке.