Пострадавшего в Красногорске ребенка доставили в ДНКЦ им. Рошаля

Мальчику провели операцию

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ребенок, который пытался подобрать деньги и подорвался в Красногорске, находится в ДНКЦ им. Рошаля. Ему провели операцию, сейчас мальчик в тяжелом состоянии, сообщается в официальном Telegram-канале подмосковного Минздрава.

"Пострадавший ребенок госпитализирован в ДНКЦ имени Л. М.Рошаля. Проведена операция, в настоящий момент его состояние оценивается как тяжелое. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, мальчик перенес частичную ампутацию пальцев на руке.