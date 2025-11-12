В Новосибирске женщину осудили за подмену брендовой одежды

Ущерб составил почти 1 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении местной жительницы, признанной виновной в мошенничестве в крупном размере. За подмену брендовой одежды и обуви почти на 1 млн рублей ее приговорили к 2 годам условно, сообщила облпрокуратура.

Подсудимая через приложение одного из интернет-магазинов сделала 26 заказов различной брендовой одежды и обуви, не намереваясь в действительности выкупать их. После примерки она осуществила их замену на приближенные к оригиналам копии и оформила возврат, тем самым похитила товары примерно на 900 тыс. рублей.

"Подсудимая вину признала в полном объеме и возместила причиненный ущерб. Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года", - сообщили в прокуратуре Новосибирской области.