ТАСС: мощность взрывного устройства в Красногорске составила 10 г тротила

В правоохранительных органах сообщили, что это было самодельное устройство осколочно-фугасного действия

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Мощность самодельного взрывного устройства (СВУ), от которого в Красногорске пострадал ребенок, составила 10 г в тротиловом эквиваленте. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Это оказалось самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия с взрывчатым веществом до 10 г в тротиловом эквиваленте", - сказал собеседник агентства.