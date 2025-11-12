Местонахождение всех сообщников Татьяны Черных не установлено

Защита выступает за смягчение меры пресечения председателю совета директоров Корпорации СТС

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Местонахождение всех участников мошенничества, в котором обвиняют председателя совета директоров Корпорации СТС Татьяну Черных, до сих пор не установлено. Об этом заявил гособвинитель в зале суда.

"Черных обвиняется в совершении преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, местонахождение всех участников которого в настоящее время до сих пор не установлено, в связи с чем Черных, находясь на свободе, может выработать совместно с последними тактику противодействия органам следствия, принять меры к сокрытию улик", - сказал гособвинитель.

Защита Черных при обосновании возможности смягчения ей меры пресечения ходатайствовала о приобщении к материалам поручительства девятерых участников СВО, обращения члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Евы Меркачевой и ходатайства об изъятии загранпаспорта Черных.

Судья сообщила также, что руководителем следственного органа в одно производство были соединены дела о мошеннических действиях неустановленных лиц из числа фактических руководителей Объединенной теплоснабжающей компании при получении субсидий из свердловского областного бюджета на возмещение затрат по приобретению топливно-энергетических ресурсов в сумме не менее 508,7 млн рублей, а также о хищении у "Уралсевергаз" имущества на сумму не менее 10 млн рублей и возбужденное в отношении генерального директора АО "Облкоммунэнерго" Дмитрия Буданова уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере).

Как сообщал ТАСС источник, в Москве были проведены обыски по местам жительства и в офисах бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК". После этого бизнесмен Алексей Бобров и Татьяна Черных были доставлены в Екатеринбург и задержаны, также задержали руководителя ОТСК Артема Носкова и экс-руководителя Антона Боликова. 24 сентября суд арестовал Боброва и Черных. 26 сентября Носков был освобожден из-под стражи в зале суда.

Этим событиям предшествовала подача Генпрокуратурой иска с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций нескольких компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов. 10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск.