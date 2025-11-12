В Тамбове в квартире обнаружили тела двух жителей Кировской области

Еще два человека госпитализированы

ТАМБОВ, 12 ноября. /ТАСС/. Двое жителей Кировской области обнаружены мертвыми в квартире в Тамбове, два человека госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

"11 ноября 2025 года в квартире дома по улице Киквидзе города Тамбова обнаружены тела двух мужчин (20 и 36 лет) без видимых признаков насильственной смерти. Еще двух человек госпитализировали в медицинское учреждение. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

По данным следствия, погибшие и пострадавшие мужчины - жители Кировской области. Они снимали квартиру и работали в Котовске Тамбовской области. Для определения точной причины смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы.