В Югре пострадавший от мошенников пенсионер получил по суду 600 тыс. рублей

Деньги взыскали с владельца банковского счета аферистов

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 ноября. /ТАСС/. Суд по иску прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа взыскал с владельца счета телефонных мошенников 600 тыс. рублей в пользу пожилого жителя Югры, который пострадал от действий звонивших ему неизвестных лиц. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Югры.

"Прокуратура направила в Королёвский городской суд Московской области иск о взыскании с владельца счета в пользу потерпевшего неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами в общей сумме более 600 тыс. рублей", - отметили в ведомстве.

Ранее 69-летнему жителю города Радужный позвонил неизвестный и убедил перечислить накопленные сбережения на указанный банковский счет. В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве был установлен владелец банковского счета, на который поступили деньги. Им оказался житель Московской области.