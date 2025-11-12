Сотрудники центрального аппарата СК выяснят обстоятельства взрыва в Красногорске

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина к расследованию привлечены опытные криминалисты и эксперты

Редакция сайта ТАСС

© СК России/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Глава СК Александр Бастрыкин направил в Красногорск сотрудников центрального аппарата СК для выяснения обстоятельств взрыва. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, по поручению председателя Следственного комитета РФ к расследованию привлекли "опытных криминалистов и экспертов центрального аппарата ведомства".

Петренко отметила, что провели осмотр места происшествия, изъяли фрагменты взрывного устройства, масса которого составляет около 10 г в тротиловом эквиваленте. По уголовному делу назначили комплексную взрывотехническую, молекулярно-генетическую и дактилоскопическую судебные экспертизы. Проводятся следственные действия, которые направлены на установление лиц, причастных к совершению преступления и обстоятельств произошедшего, сказала Петренко.