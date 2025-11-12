В Новороссийске ограничили подачу воды для 345 тыс. человек

Причиной стала авария на магистральном водоводе

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

КРАСНОДАР, 12 ноября. /ТАСС/. Водоснабжение жителей Новороссийска Краснодарского края ограничено из-за аварии на магистральном водоводе, сообщили в городском водоканале.

"В связи с аварийными работами по устранению утечки на водоводе первой очереди ТГВ по адресу: улица Пограничная, подача воды населению города Новороссийска будет осуществляться 12 и 13 ноября 2025 года утром с 06:00 до 09:00 [мск]. Аварийные работы ориентировочно до 20:00. Подвоз воды автоцистернами будет организован по заявкам жителей", - говорится в сообщении.

По данным Краснодарстата, на 1 января 2025 года в Новороссийске проживало более 345,5 тыс. человек.

В своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко сообщил, что работает на месте происшествия. Бригады водоканала уже приступили к ликвидации последствий.

На опубликованном им видео видно, что на месте аварии из-под земли бьет поток воды, поднимаясь на высоту больше человеческого роста. Вода заливает проезжую часть на улице. Кроме того, ранее в социальных сетях появились кадры, где высота потока в несколько раз выше частных домов, а вода подтопила прилегающие улицы, доходя машинам до середины колеса.