СК завел дело по факту ДТП в Подмосковье, где подросток на багги сбил женщин

В пресс-службе ГСУ СК по Московской области сообщили, что пострадавшие были госпитализированы

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП в Подмосковье, где 13-летний подросток на багги сбил двух женщин. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следственным отделом по Можайску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования нескольких человек в результате дорожно-транспортного происшествия с участием багги, за рулем которого находился несовершеннолетний (п. "в" ч. 2 ст. 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Установлено, что вечером 11 ноября 13-летний подросток за рулем багги на участке автодороги в Рузском муниципальном округе, не имея при этом права управления транспортным средством, сбил на перроне автостанции двух женщин 1960 и 2006 годов рождения. В результате обе получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Следователи осмотрели место происшествия, транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку, допрошены свидетели.