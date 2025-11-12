ТАСС показал видео задержания жителя Петербурга за пропаганду вступления в РДК
Редакция сайта ТАСС
08:07
ТАСС, 12 ноября. ТАСС опубликовал кадры задержания жителя Санкт-Петербурга, который оправдывал деятельность террористических организаций "Русский добровольческий корпус" (РДК, запрещена в РФ) и "Легион "Свобода России" (признан террористической организацией, запрещен в РФ).
Ранее в российских силовых структурах заявили, что задержанный размещал в интернете инструкции по вступлению в организации и призывал россиян им содействовать.
Против задержанного завели уголовное дело о пропаганде терроризма. Ему грозит до семи лет лишения свободы.