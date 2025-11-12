В Новороссийске из-за аварии на водоводе возник "гейзер" выше роста человека

Вода заливает проезжую часть на улице

© Официальный Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

КРАСНОДАР, 12 ноября. /ТАСС/. Авария произошла на магистральном водоводе в Новороссийске Краснодарского края, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко. Из-под земли бьет фонтан воды высотой выше роста человека, следует из опубликованных кадров.

На опубликованном им видео видно, что на месте аварии из-под земли бьет поток воды, поднимаясь на высоту больше человеческого роста. Вода заливает проезжую часть на улице. Кроме того, ранее в социальных сетях появились кадры, где высота потока в несколько раз выше частных домов, а вода подтопила прилегающие улицы, доходя машинам до середины колеса.

"Выехал на место аварии на магистральном водоводе по улице Пограничной. Бригады "Водоканала" на месте. Подробную информацию о сроках возобновления водоснабжения и завершения ремонтных работ сообщу позже", - написал Кравченко.