Экс-главу владимирского спецкомбината ритуальных услуг заподозрили в растрате

Мужчина выписывал премии мастеру кладбища "Высоково", зная, что тот не исполняет свои обязанности

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 12 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о растрате возбудили в отношении бывшего и.о. директора муниципального унитарного предприятия Владимира "Специализированный комбинат ритуальных услуг", сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора МУП города Владимира "Специализированный комбинат ритуальных услуг" по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения). Решение принято на основании материалов органов прокуратуры", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, фигурант, с мая 2024 года исполняя обязанности директора специализированного комбината ритуальных услуг города Владимира, зная о том, что мастер кладбища "Высоково" в нарушение трудового договора значительную часть времени не исполняет свои обязанности и находится в Московской области, с октября 2024 по апрель 2025 года подписывал приказы о его премировании, в результате чего муниципальному предприятию мог быть причинен ущерб на сумму не менее 160 тыс. рублей. Устанавливаются все обстоятельства, имеющие значение для уголовно-правовой оценки действий фигуранта.

По данным пресс-службы, дело соединено с уголовным делом о мошеннических действиях в сфере ритуального бизнеса во Владимире, совершенных организованной преступной группой в особо крупном размере, в рамках которого мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), п. "е" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По ходатайству следователя СК он содержится под стражей.

По делу следователи совместно с сотрудниками УФСБ продолжают проведение комплекса необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.