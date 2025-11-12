Жителя Иркутска осудили за поддержку теракта в "Крокусе"

Мужчине дали пять лет колонии за пропаганду терроризма

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 12 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Иркутска к пяти годам колонии общего режима за пропаганду терроризма. Мужчина опубликовал в мессенджере высказывание о допустимости теракта в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили ТАСС в прокуратуре Иркутской области.

"В Иркутске к реальному лишению свободы осужден местный житель за пропаганду терроризма. 2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя региона. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма, совершенная с использованием сети Интернет). <…> Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в прокуратуре.

Также мужчину лишили на два года права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением комментариев, администрированием интернет-сайтов, форумов.

Суд установил, что в Иркутске в марте 2024 года осужденный на своем аккаунте мессенджера во вкладке "статус" разместил личное высказывание о допустимости осуществления террористической деятельности.