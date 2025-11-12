ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Глава совета директоров Корпорации СТС пожаловалась на переводы по камерам

Татьяна Черных заявила, что на нее оказывают давление
Редакция сайта ТАСС
08:13

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных, обвиняемая в мошенничестве, заявила о постоянном переводе из одной камеры в другую без конфликтов с сокамерниками или дисциплинарных нарушений, передает корреспондент ТАСС из зала Верх-Исетского районного суда.

"За это время я сменила 8 камер, [хотя] у меня не было ни конфликтов с сокамерниками ни разу, у меня не было нарушений дисциплины. Меня гоняют из камеры в камеру, практически каждые три дня, у меня нет своих вещей. <…> Мера пресечения направлена только на одно - оказание мощнейшего давления, оказание невозможных условий <...>", - сказала она.

Как сообщал ТАСС источник, в Москве были проведены обыски по местам жительства и в офисах бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК". После этого бизнесмен Алексей Бобров и Черных были доставлены в Екатеринбург и задержаны, также задержали руководителя ОТСК Артема Носкова и экс-руководителя Антона Боликова. 24 сентября суд арестовал Боброва и Черных. 26 сентября Носков был освобожден из-под стражи в зале суда.

Этим событиям предшествовала подача Генпрокуратурой иска с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций нескольких компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов. 10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск. 

