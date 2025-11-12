Домодедовские таможенники обнаружили незадекларированные украшения на 5 млн рублей

Мужчина пояснил, что товары его попросили передать знакомые из Республики Гана

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России аэропорта Домодедово обнаружили незадекларированные украшения стоимостью более 5 млн рублей у авиапассажира, сообщила пресс-служба ведомства.

"Домодедовские таможенники обнаружили незадекларированные украшения стоимостью более 5 млн рублей у пассажира, прибывшего из Бахрейна транзитом через Дубай", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ФТС, мужчина был остановлен инспекторами на "зеленом" коридоре. Так, во время таможенного досмотра в его багаже были обнаружены футляры для украшений разных цветов и размеров с логотипом ювелирного магазина Al Romaizan Gold And Jewellery.

"В футлярах находились шесть видов украшений: серьги, цепочки фантазийного и якорного плетения, а также цепочка с кулоном [известного люксового бренда] в форме головы женщины", - отмечается в сообщении.

При этом мужчина пояснил, что товары его попросили передать знакомые из Республики Гана, а о необходимости декларировать их он не знал.

"По результатам экспертизы установлено, что ювелирные изделия изготовлены из золотого сплава 750-й, 875-й и 999-й проб", - сообщили в ФТС.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.