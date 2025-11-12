Гендиректора Ростовводоканала осудили за разглашение гостайны

Евгений Юркин получил 1,5 года колонии-поселения

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноября. /ТАСС/. Ростовский областной суд признал виновным генерального директора Ростовводоканала Евгения Юркина в разглашении государственной тайны и приговорил его к 1,5 года колонии-поселения. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

"На основании материалов УФСБ России по Ростовской области вынесен обвинительный приговор генеральному директору АО "Ростовводоканал", причастному к разглашению государственной тайны. Ростовским областным судом Юркин признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Уголовное дело по ч.1 ст.283 УК России (разглашение государственной тайны) было возбуждено и расследовалось следственным отделом УФСБ по региону. Как установили оперативники, Юркин направил несекретной почтой в адрес министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области комплект документов, в котором содержались сведения, составляющие гостайну, а именно информацию о критически важной инфраструктуре Ростова-на-Дону. В результате действий Юркина сведения, составляющие гостайну, стали достоянием лица, не имеющего к ней допуск.