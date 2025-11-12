МВД и ФСБ задержали теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей

Полицейские изъяли средства связи, документацию, носители информации, компьютерную технику и другие предметы, имеющие доказательственное значение

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД с коллегами из ФСБ задержали участников криминальной схемы по незаконному обналичиванию денег в Дагестане и Московском регионе. Оборот от нелегального бизнеса превысил 1 млрд рублей, а доход составил более 100 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В своем Telegram-канале она написала, что деятельность группы пресекли. В итоге со счетов принадлежавшей одному из них гостиницы в адрес связанных компаний перечисляли деньги за якобы поставленные товары и услуги. Потом деньги обналичивали и передавали заказчикам с вычетом комиссионных в размере до 17%. По имеющейся информации, оборот нелегального бизнеса превысил 1 млрд рублей, а доход составил более 100 млн рублей.

Волк отметила, что криминальная схема работала в Дагестане и в Московском регионе. Регистрации и лицензии на проведение финансовых операций у злоумышленников не было. Задержаны два предполагаемых организатора и соучастник, который отвечал за перевоз денег между регионами. Следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве заведено уголовное дело.

Во время обысков полиция изъяла средства связи, документацию, носители информации, компьютерную технику и другие предметы в качестве доказательств. Один из подозреваемых пытался выкинуть свой телефон. У другого нашли предположительно боевой пистолет с патронами, он направлен на экспертизу.

Двоих отправили под домашний арест, еще одному избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.